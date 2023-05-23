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Ekonomi
TRT Haber 23.05.2023 10:00

76 Türk balıkçı gemisi Akdeniz’de Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisinde

Dünyanın en değerli balıkları arasında yer alan Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisi başladı. Akdeniz’de Türkiye’ye tanınan 2 bin 600 ton kota için 29 balıkça gemisi ve 47 taşıma gemisi mesai yapıyor. Çalışmalar ise merkezde, uydudan takip ediliyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
76 Türk balıkçı gemisi Akdeniz’de Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisinde
[Fotograf: AA]

Halk arasında ‘ton balığı’ olarak bilenen balık türüne rağbet oldukça büyük... Mavi Yüzgeçli Orkinos olarak bilinen türü ise özellikle Uzakdoğu’da yoğun talep görüyor ve yüksek gelir getiriyor.

Ancak avlanma konusunda sınırlamalar mevcut. Mavi Yüzgeçli Orkinos’un korunması adına, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu ‘Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kurallar geçerli. ICCAT, Türkiye’ye 2023 yılı için 2 bin 600 tonluk bir kota tahsis etti.

1 Temmuz’da Sona Erecek

Mavi Yüzgeçli Orkinos avı için gerekli ruhsatı Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Bakanlık, başvuruları değerlendirdi ve Türkiye’ye ayrılan kotadan faydalanabilmesi için 29 ayrı balıkçılık teşekkülüne izin verildi. 47 gemi de kafeslere alınan balıkların taşınması işini üstleniyor. Toplamda 76 gemi ile İzmir ve Antalya limanlarından demir ve Akdeniz’e açılan Türk balıkçılar ise av mesaisine başladı. 15 Mayıs’ta başlayan Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisi, 1 Temmuz’da sona erecek.

76 Türk balıkçı gemisi Akdeniz’de Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisinde

Ankara’dan Denetim

Bakanlık, sadece ruhsat vermekle yetinmiyor. Aynı şekilde balıkçılar yakaladıkları orkinosların kontrolü, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından Ankara’dan yapılıyor. Uydudan kontrol sayesinde aşırı avlanma ve kural ihlallerinin de önüne geçiliyor. Veriler, ICCAT ile paylaşılıyor

70 Milyon Dolarlık İhracat

Mavi Yüzgeçli Orkinos, önemli bir ihraç ürünü. Akdeniz’in uluslararası sularında ve Malta açıklarında avlanan Türk balıkçılar, yılda yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor. Özellikle Uzakdoğu’ya ihraç edilen balıklar, canlı yakalandığı için çiftliklerde belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ABD ve Japonya başta olmak üzere, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

76 Türk balıkçı gemisi Akdeniz’de Mavi Yüzgeçli Orkinos mesaisinde

Hafize Yurt
Hafize Yurt
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Balıkçılık İhracat Tarım ve Orman Bakanlığı
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