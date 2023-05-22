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Ekonomi
AA 22.05.2023 12:33

Bakan Nebati: Ekonomimizin çarkları hızlanarak dönmeye devam edecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20'nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye devam edecektir" dedi.

Bakan Nebati: Ekonomimizin çarkları hızlanarak dönmeye devam edecektir
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüketici güven endeksindeki artışı değerlendirdi.

Ekonomiye duyulan güvenin her geçen gün artmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı olarak sadece martta gerileyen tüketici güven endeksinin mayısta geçen aya göre yüzde 4 artarak 91,1'e yükseldiğini bildirdi.

Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi arttı

Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece, 2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20'nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine de ulaşmıştır. Tüketici güveninin artmasıyla ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecektir."

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Nureddin Nebati
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