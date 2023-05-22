Gabar petrolünde yeni adım: Sondaj başladı

Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme süreci tamamlandı.

Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlandı. Böylece günlük 100 bin varil üretime bir adım daha yaklaşıldı. Kuyuda çalışmaların temmuz sonu itibarıyla 3 bin 150 metre derinlikte tamamlanması planlanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu yılın ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapacak.

80 ila 100 kuyu açılacak

Şehit Aybüke Yalçın sahası Cizre'ye 20 kilometre mesafede. Sahada 80 ila 100 kuyu açılması öngörülüyor. Petrol, yerin 2 bin 625 metre altından çıkarılacak. Yeni keşfin değerinin milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

Günlük tüketimin 10'da 1'ini karşılayacak

2022'de 80 bin varil olan Türkiye'nin günlük petrol üretimi, Cudi Gabar'daki keşifle 100 bin varil artacak. Sahadaki üretim, günlük tüketimin onda birini karşılayacak.

Gabar petrolüne "Türk Lokumu" yakıştırması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Gabar'daki petrole Türk Lokumu ismi verildiğini açıkladı. Bakan Dönmez, petrolün çok kaliteli olduğunu söyledi. "Literatüre yeni bir standart kazandıracağız." dedi.