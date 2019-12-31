Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklandı.

Ancak aradan geçen bir yıla rağmen büyük ikramiye talihlisi idareye başvuruda bulunmadı.

Bunun üzerine 70 milyon lira ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğradı.

Milli Piyango İdaresi, internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başlamıştı. İdarenin internet sitesindeki geri sayım sona erdi. Sayacın yerini, "70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır!" ifadeleri aldı.

Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

Kaynak: TRT Haber