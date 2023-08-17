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Ekonomi
AA 17.08.2023 13:58

7 aylık hamsi ihracatı yüzde 11 arttı

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı yüzde 11 artarak 7 milyon 33 bin 153 dolara ulaştı.

7 aylık hamsi ihracatı yüzde 11 arttı
[Fotograf: AA]

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 7 ayında 1106 ton hamsi ihracatı yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 7 milyon 33 bin 153 dolar gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, hamsi ihracatının, 1145 ton karşılığı 6 milyon 315 bin 788 dolar kazanç sağlanan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 3 azaldığını, gelirde ise yüzde 11 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, hamsinin bu dönem 24 ülkede alıcı bulduğuna dikkati çekerek, "Fransa, Belçika ve ABD en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke oldu. Bu dönem Fransa'ya 2 milyon 729 bin 791, Belçika'ya 2 milyon 88 bin 187 ve ABD'ye de 660 bin 125 dolarlık hamsi satıldı" dedi.

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Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı İsveç, Özbekistan, Irak, Lübnan, Moldovya, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi ihraç edildiğini kaydeden Gürdoğan, hamsi sezonu bitmesine karşın bazı firmaların işledikleri ürünlerin ihracatını yeni sezonun başlangıcına kadar sürdürdüğünü aktardı.

Gürdoğan, hamside 2022-2023 sezonunda avlanan ürün miktarının düşük kaldığını belirterek, bir sezon sıkı kontrolle avlanma yasağı getirilerek, hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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