Rekabet Kurulu'ndan bazı kozmetik firmalarına soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ, Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti., Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti., SB Grup Kozmetik AŞ, Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ, ELCA Kozmetik Limited Şirketi, Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ, Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ, Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ, Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ, L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ, Neolife İthalat İhracat AŞ, Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ ve Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti'nin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.