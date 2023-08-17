Katılım esaslı sigortacılığın gelişimi için yeni adımlar atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısıyla sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Sermaye piyasalarını derinleştireceğiz. Sürdürülebilir finans, katılım finansı ve sigortacılık sektörünün gelişmesi için önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız. pic.twitter.com/vLXAlLzo20 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2023

Bu çerçevede finansal piyasalarda risk yönetiminini güçlendireceklerini vurgulayan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sistemik öneme haiz risklerin, kurumların takibini daha etkin bir şekilde yapacağız. Karbon piyasasını kuracağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız. Katılım esaslı sigortacılığın gelişmesi için ilave adımlar atacağız.

Bu güçlü yapısı ve daha destekleyici dış finansman koşulları altında, sektörün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurtdışı finansman imkanlarını daha güçlü şekilde değerlendirmesini bekliyoruz."