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Ekonomi
AA 17.08.2023 13:18

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 değer kazanarak 7.787,47 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,22 puan artarak 7.787,47'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor.

Piyasalarda belirsizlik artıyor

ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Çin'de gayrimenkul sektöründe borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkenin bazı finansal kuruluşlarının da benzer problemleri yaşamaya başlaması risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 seviyelerinin destek, 7.800 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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