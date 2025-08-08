Parçalı Bulutlu 32.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.08.2025 16:21

7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Türkiye'den yılın 7 ayında 7,1 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, çikolata ve kakaolu ürünler, ayçiçek yağı, bisküvi ve gofret, şekerleme çeşitleri ile makarna ve buğday unu gibi temel gıda kalemlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2025 yılının 7 ayında toplam 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Miktar bazında sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalırken birim ihracat fiyatlarındaki yüzde 8,2'lik artış ihracat değerine yüzde 5'lik artış olarak yansıdı.

İhracat sıralamasında zirvede 726,8 milyon dolarlık tutar ve yüzde 61,3'lük artışla çikolata ve kakao bazlı ürünler, ikinci sırada yüzde 20,2 artış ve 634,6 milyon dolarlık ihracatla ayçiçek yağı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hububat sektörünün yılın geride kalan bölümünde dirençli bir performans sergilediğini belirtti.

İhracattaki değer bazlı artışın çikolatalı ve kakaolu mamullerle ayçiçek yağında birim fiyatlara dayalı katma değer artışından kaynaklandığını ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Bu veriler sektörümüzün düşük hacimli ama yüksek fiyatlı ürünlerde rekabet gücünü pekiştirdiğini göstermektedir. Irak gibi geleneksel pazarlarımızda yaşanan düşüş, ABD ve Suriye gibi yükselen pazarlarda kaydedilen yükselişlerle dengelenirken bu gelişmeler pazar çeşitlendirme stratejilerimizin önemini ve bu yöndeki girişimlerimizin karşılık bulduğunu teyit ediyor."

Tarım Üretimi İhracat
