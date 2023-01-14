Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret'in, başlangıç tarihi 24 Ağustos 2017 olan Sakarya'daki ileri teknoloji kaynak malzemeleri üretim tesisinin yatırım süresi 6 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 903 milyon lira, ilave istihdam sayısı 309 olurken, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 18 olarak belirtildi.

İstanbul Gübre Sanayii tarafından Kocaeli'de hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Eylül 2022 olan amonyak ve üre gübresi üretim tesisinin yatırım süresi 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 9 milyar 403 milyon 917 bin lira, ilave istihdam sayısı 326 oldu. Yatırımın sonunda yılda 396 bin ton amonyak ve 627 bin ton üre gübresi üretilmesi bekleniyor.

Düzce'deki Sarsılmaz Silah Sanayi'nin başlangıç tarihi 1 Haziran 2022 olan mühimmat tasarımı, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretim tesisi yatırımının süresi 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 1 milyar 345 milyon 464 bin lira, ilave istihdam sayısı 286 ve öngörülen nitelikli personel sayısı 35 oldu. Yatırımın sonunda yılda 62 bin 500 yarı otomatik tabanca ve 5 bin 100 askeri tüfek üretilmesi planlanıyor.

Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in Bursa'da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 6 Eylül 2022 olan elektrik tahrikli kompresör üretim tesisinin yatırımın süresi 5 yıl olarak tahmin edildi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 4 milyar 250 milyon lira, ilave istihdam sayısı 600 ve nitelikli personel sayısı 30 oldu. Yatırımın sonunda yılda 1 milyon 800 bin elektrik tahrikli kompresör üretilmesi öngörülüyor.

Bursa'daki Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim'in başlangıç tarihi 28 Haziran 2022 olan polimer/cips ve POY üretim tesisi yatırımının süresi 4 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 445 milyon 330 bin lira, ilave istihdam sayısı 250 oldu. Yatırımın sonunda yılda 26 bin 950 ton geri dönüşümden elde edilmiş polimer/cips ve geri dönüşümden elde edilmiş POY üretilmesi planlanıyor.

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret'in Gaziantep'te hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 olan polimer/cips üretim tesisinin yatırım süresi 3 yıl olarak öngörüldü. Projede tahmin edilen sabit yatırım tutarı 3 milyar 672 milyon lira, ilave istihdam sayısı 285 ve nitelikli personel sayısı 15 oldu. Yatırımın sonunda yılda 367 bin 500 ton polimer cips üretilmesi bekleniyor.

KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak.

Öte yandan, Ankara'da Kalyon PV'nin proje bazlı devlet yardımı kapsamında desteklenen fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımında toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar 100 milyon liradan 3 milyar 700 milyon liraya yükseltildi. Projede öngörülen istihdam sayısı 982'den 2 bin 635'e, azami nitelikli personel desteği 57 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.