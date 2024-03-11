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Ekonomi
AA 11.03.2024 10:13

59 il ihracatını artırdı

Ocak-şubat döneminde 16 il 500 milyon doların üzerinde mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirirken, 59 ilde de ihracat arttı.

59 il ihracatını artırdı
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı'ndan  yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir aralıksız büyüme gösterdiği, bu yılın ilk çeyreğinde de satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ihracat verileri ışığında büyümenin devam ettiğinin görüldüğü aktarıldı.

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşle net ihracatın bu yılın ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı vermesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ihracatın, bu yılın ocak-şubat döneminde yüzde 8,5 artışla 41 milyar 77 milyon dolar olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bu dönemde 16 ilin 500 milyon doların üzerinde mal ve hizmet ihraç ettiği, 59 ilde de ihracatın arttığı belirtilirken, illerdeki ihracat artışlarının üretim, yatırım ve istihdam kapasitesini güçlendirerek yerel kalkınmaya katkı sağladığı belirtildi.

En fazla ihracat artışı Gaziantep'te

Bu yılın başından itibaren yayımlanmaya başlayan "faaliyet illerine göre ihracat verileri" kapsamında, bazı illerin ihracat gelişmelerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul, yüzde 0,3 azalışa rağmen 4 milyar 294 milyon dolarla birinci sırada yer aldı. Kocaeli, yüzde 11,8 artış ve 2 milyar 597 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 8 artış ve 2 milyar 55 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada, Bursa yüzde 11,2 artış ve 1 milyar 545 milyon dolar ihracatla dördüncü sırada, Tekirdağ da yüzde 1 artış ve 981 milyon dolar ihracatla beşinci sırada yer buldu. Şubatta, geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep 370 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan il oldu. Hatay 277 milyon dolarla ikinci, Kocaeli 274 milyon dolarla üçüncü, Mersin 197 milyon dolarla dördüncü, Bursa da 155 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı."

İhracat depremden önceki dönemin de üstüne çıktı

Açıklamada, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 ilde Şubat 2023'e göre yüzde 77,2 arttığı bildirilirken, şunlar kaydedildi:

"Bu illerin ihracatı, depremden önceki yıl olan Şubat 2022'ye göre de 3,2 arttı. Kahramanmaraş yüzde 130,9, Hatay yüzde 127,5 ve Osmaniye yüzde 111,1 ihracat artışı gerçekleştirdi. Hatay, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya illerimizin şubatta göstermiş olduğu performansla depremden önceki yıl olan Şubat 2022 değerini aştığı görülmektedir."

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İhracat Ticaret Bakanlığı
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