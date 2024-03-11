Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ocakta yıllık yüzde 63,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ocakta ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı.