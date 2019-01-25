Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO ve İTO arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolüne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi Doktora Projesi" ile 517 doktora öğrencisinin istihdam edileceğini açıkladı.

Yetişen nitelikli personele maaş desteği de verilecek.

Varan, "Milli teknolojide güçlü bir sanayi hedefliyoruz. Sanayi doktora projeleri bunun somut bir yansıması. Sanayide doktora projesi ile bir istihdam sağlayacağız. 33 üniversite 77 firma ve 120 proje ile 517 doktora öğrencisi istihdam edilecek. Bunlara yüzde 40 ve yüzde 60 maaş desteği verilecek. Üniversite sanayi işbirliğinin somut bir örneği en iyi gelişme profesyonel hayata geçişle güçlü bir çalışma ile mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber