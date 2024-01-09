Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.01.2024 09:57

3,2 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

3,2 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 1,4 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
TPAO'ya 14 ilde 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte
11:07
Yargıtay dergisi Cumhuriyetin 100. yılına özel sayı çıkardı
11:03
Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
11:04
Ege Denizi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı
11:02
FETÖ avukatlarından Cemalettin Mutlu'ya hapis cezası
10:58
Ekvador'da çete elebaşı hapishaneden kaçtı, ülkede olağanüstü hal ilan edildi
İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor
İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor
FOTO FOKUS
Kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla attı: O anlar kamerada
Kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla attı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ