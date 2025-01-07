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Ekonomi
AA 07.01.2025 11:33

3 sektörden ihracatta tüm zamanların rekoru

Otomotiv, elektrik ve elektronik ile savunma ve havacılık sanayi sektörleri tüm zamanların en yüksek yıllık dış satımını gerçekleştirdi.

3 sektörden ihracatta tüm zamanların rekoru

Dünya genelinde jeopolitik risklerin devam etmesine ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, sanayi bünyesinde yer alan bazı sektörler ihracat rekoru kırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 2,5 artarak 261,9 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin sanayi ihracatı ise bu dönemde yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolar oldu.

Geçen yıl sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı 37 milyar doları aştı

Otomotiv sektörü, geçen yıl 37,2 milyar dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapılan sektör olurken, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı.

Elektrik ve elektronik sektörü 16,7 milyar dolarla, savunma ve havacılık sanayi de 6,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Geçen yıl ihracat artışı otomotiv endüstrisinde yüzde 6,3, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 2,9, savunma ve havacılık sanayi sektöründe yüzde 21,5 olarak hesaplandı.

Otomotiv endüstrisinin Almanya'ya ihracatı 4,5 milyar doları aştı

Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında, otomotiv endüstrisinde Almanya, elektrik ve elektronik sektöründe Birleşik Krallık öne çıktı.

Geçen yıl otomotiv endüstrisi Almanya'ya 4,9 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Almanya'yı, 4,3 milyar dolarla Fransa, 4,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,4 milyar dolarla İtalya, 2,5 milyar dolarla İspanya izledi.

Elektrik ve elektronik sektörü ise geçen yıl Birleşik Krallık'a 1,7 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Sektör, Almanya'ya 1,4 milyar dolarlık, Irak'a 810,2 milyon dolarlık, ABD'ye 774,1 milyon dolarlık, Fransa'ya 754,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İl bazında bakıldığından otomotiv endüstrisi, Kocaeli'nden 9,7 milyar dolarlık, İstanbul'dan 8,3 milyar dolarlık, Bursa'dan 7,7 milyar dolarlık, Sakarya'dan 5,5 milyar dolarlık, Ankara'dan 1,4 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Elektrik ve elektronik sektörü ise İstanbul'dan 8,3 milyar dolarlık, Manisa'dan 2,2 milyar dolarlık, Ankara'dan 1,1 milyar dolarlık, Kocaeli'nden 1 milyar dolarlık, Denizli'den 878,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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