Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortak açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, otomotiv sektörüne ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019’dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.

Yapılan işbirlikleri ile otomotiv sektöründe de önemli bir hareketlilik yaşandı.

Fiyat artışı yapan markalar kredi paketi kapsamından çıkarıldı

Kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.



Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışı yaptıkları aktarıldı.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır."

