Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı.

Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihler başladı

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.” denildi.

3 bin sözleşmeli sağlık personeli tercihleri nereden yapılacak?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu için tıklayınız.

250 sürekli işçi alımı

Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları anlattı:

"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." dedi