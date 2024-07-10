2024'te emekli olmak neden avantajlı?

AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli maaşlarının güncelleme katsayısı hesaplama sisteminden dolayı bir farklılık oluştuğunu belirtti. 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar için bu farkın yeniden ortaya çıktığını ifade eden Zengin, 2024 yılında emekli olmanın şu anda yüzde 30 daha avantajlı bir durum yarattığını söyledi. Zengin, net rakamın belirlenebilmesi için yıl sonu enflasyonunun görülmesi gerektiğini de ekledi.

Emekli olunan ay ve yıla göre maaş miktarı değişebiliyor

2024 yılında emekli olunduğu takdirde ocak ve temmuz aylarındaki artışın kümülatif olarak emekli aylığına yansıtıldığını söyleyen Zengin, bir sonraki yıla geçildiğinde bu sefer ocak-temmuz artışlarının değil, o yıl içerisindeki 12 aylık TÜFE oranında artırıldığının altını çizdi.

Zengin, önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş eğilimi olduğu için 2024 yılında emekli olmanın daha avantajlı olduğunu ifade etti.

Dilekçenin ne zaman verildiği de tarihe etki ediyor

Emeklilik dilekçesinin ne zaman verildiği emekli olunacak tarihe de etki ediyor.

Zengin, şöyle devam etti:

Özel sektör işçileri ile kamuda her ayın 1'inde ücretlerini alan işçiler 31 Aralık'a kadar dilekçesini verirlerse o yıl emekli oluyorlar, 1 Ocak ve sonrasında verirler ise sonraki yıl emekli oluyorlar. Her ayın 14'ünde ücreti alan kamu işçileri ise yılın 14 Ocak'ına kadar önceki yıl 15 ocak ve sonrasında verirlerse sonraki yıl emekli oluyorlar."