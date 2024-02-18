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Ekonomi
AA 18.02.2024 11:08

2023'te maden denetimlerinde 1, 2 milyar lira ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 2023'te maden ruhsat sahalarında gerçekleştirdiği 8 bin 828 denetim sonucu toplam 1 milyar 260 milyon lira idari para cezası uyguladı.

2023'te maden denetimlerinde 1, 2 milyar lira ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, maden sahalarındaki denetim MAPEG tarafından gerçekleştiriliyor ve madencilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilirse, para cezası veya faaliyet durdurma işlemi uygulanıyor.

Bu kapsamda MAPEG, 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptı. İncelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandı. Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verildi.

Madenciliğin yasak olduğu alanlar

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin tartışmalar devam ederken, madencilik faaliyetinin yapılabildiği alanlar da tekrar gündeme geldi.

Yer altı madenleri konusunda oldukça zengin olan Türkiye'de 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla 1. derece askeri yasak bölgelerde maden araması yapılmasına izin verilmiyor. Yaban hayatı koruma geliştirme alanlarıyla milli parklar da madenciliğin yasak olduğu yerler arasında bulunuyor.

Madencilik faaliyetlerine izin verilmeyen diğer bölgeler arasında ise kesin korunacak hassas alanlar, kıyı kanununa göre korunması gereken alanlar, kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri, tabiat koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, korunması gerekli kültür varlıkları, nitelikli doğal koruma alanları ve tabiat parkları yer alıyor.

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