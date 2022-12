Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye e-ticaret sektörünün bu yılı yaklaşık 700 milyar liralık hacimle tamamlamayı öngördüğünü belirterek, "Sektörümüz de vatandaşımız da e-ticaret konusuna artık ısındı, sıra e-ihracatta." dedi.

Çevikoğlu, Covid-19 salgını sürecinin etkisiyle ivmesini yıldan yıla hızla artıran Türk e-ticaret sektörünün 2022 yılını olumlu bir tabloyla kapattığını söyledi.

Türkiye e-ticaret sektörünün her geçen yıl büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çevikoğlu, "Sektör 2020 yılını 226 milyar liralık hacimle kapatmıştı. Sektör her geçen yıl büyümesini sürdürerek 2021'i 381 milyar lira, 2022 yılının ilk 6 ayını da 348 milyar lirayla kapattı. Bu yılı 700 milyar lira civarında bir e-ticaret hacmiyle bitirmeyi öngörüyoruz. Sektörümüz de vatandaşımız da e-ticaret konusuna artık ısındı, sıra e-ihracatta. Ülkemiz e-ticarete alıştı ve güvendi. Asıl odaklanmamız gereken konu e-ihracat, 2023 bu noktada milat olabilir. Yeni e-ticaret yasamızla birlikte Türkiye'den yurt dışına satışların artmasını bekliyorum. Türkiye aranılan bir pazar ve satılabilir ürünü çok fazla. Bu durumda emekleme aşamasından bir an önce kurtulacağız." diye konuştu.

Küresel satışların yaklaşık yüzde 21'ini e-ticaretin oluşturduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2026 yılına kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Bu büyük bir pasta ve bizler yeni yılla birlikte e-ihracata odaklanmaya devam etmeliyiz. Şu anda e-ticaret ve e-ihracat birlikte anılır oldu, yeni bir terim olmaktan çıktı. Yeni yılın e-ihracatta güçleneceğimiz bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bizler de vatandaşın bir numaralı alışveriş yöntemi haline gelen bu alanı geliştirme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye'nin kendine özgü kampanyası başladı

Çevikoğlu, yılın son aylarının e-ticaret için son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Kasım ayı birçok kampanya dönemini içine alan bir ay. Bizler de bu ayı verimli geçirdiğimize inanıyoruz. İnsanlar ihtiyaç duyduğu bir ürünü almak için özellikle bu ayları beklemeye başladı. Kasım ayının aksine bizler de PttAVM olarak ülkemize özgü bir indirim kampanyası başlattık. 'Yılın son pazarı, Türkiye'nin pazarı' sloganıyla Türkiye'nin kendi kampanya dönemini yarattık. İnsanlar 'efsane', 'süper', 'mükemmel', 'kara' gibi isimler takılan kampanya dönemlerinden biraz da sıkıldı. Ayrıca yılın son günleri birçok satıcı açısından stokların tüketilmesi ve kotaların doldurulması adına son derece önemli. Bizler de indirimlerle vatandaşların daha uygun fiyatlara ürün alabilmesi için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

"Güven damgalı sitelerden alışveriş yapılmalı"

Tüketicilerin de alışveriş yapacakları ortamları iyi seçmeleri gerektiğini vurgulayan Çevikoğlu, özellikle güven damgalı sitelerle asgari güvenliğin sağlanabileceğini dile getirdi.

Çevikoğlu, sektör olarak tüketicilerden aldıkları geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalıştıklarını belirterek, "Devletimiz de çıkarılan yeni yasa ve alt mevzuatlarla özellikle rekabet alanında ve alışveriş güvenliği noktasında son derece önemli adımlar atıyor. Yolumuzun aydınlık olduğunu söylemek yanlış olmaz." dedi.