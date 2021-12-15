Uluslararası Para Fonu (IMF) Mali İşler Dairesi Başkanı Vitor Gaspar, Mali İşler Dairesi Bölüm Şefi Paulo Medas ve Ekonomist Roberto Perrelli, küresel borçlara ilişkin ortak blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, dünyanın küresel sağlık krizi ve derin bir durgunluktan etkilendiği 2020'de, küresel borcun 226 trilyon dolara yükseldiğini ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yıllık borç artışının gözlemlendiğini belirtti.

"Politika yapıcılar dengeyi sağlamalı"

Küresel borç, 2020 yılında GSYH'nin yüzde 256'sına yükseldi. Küresel kamu borcu, GSYH'nin yüzde 99'u gibi rekor bir seviyeye çıktı.

Gelişmiş ülkelerde 2007'de yüzde 70 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2020'de yüzde 124'e çıktı.

Yazıda, "Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kamu borcu küresel borcun yüzde 40'ını oluşturuyor

Kamu borcu toplam küresel borcun neredeyse yüzde 40'ını oluşturuyor. Bunun 1960'ların ortalarından bu yana en yüksek pay olduğu belirtiliyor.

Yüksek borç seviyelerinin çoğu durumda hükümetlerin toparlanmayı destekleme kabiliyetini ve özel sektörün orta vadede yatırım yapma kapasitesini kısıtladığı ifade edildi.