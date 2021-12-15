BDDK, kurumun internet adresinin www.bddk.org.tr olduğu ve herhangi bir mobil uygulamasının bulunmadığını hatırlattı.

Sahte hesaplara karşı uyarıda bulunan BDDK açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."

'Sahte hesaplara itibar etmeyin'

Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Akben açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir."