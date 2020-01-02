Daha önce açıklanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2020 yılında uygulanacak asgari tarife Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlendi.

Avukatlık ücretleri yüzde 20 ile 25 arasında artırıldı.

Buna göre yeni fiyatlar, büroda sözlü danışma ücreti 450 lira, Sulh Hukuk davaları için bin 450 lira, Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3 bin 400 lira, Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için ise asgari 6 bin 810 lira olarak belirlendi.

Kaynak: TRT Haber