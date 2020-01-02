Ekonomi
MB 2020 yılı için temerrüt faizi oranını belirledi02 Ocak 2020 Perşembe 04:13 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 06:27
Merkez Bankası, gecikmeli ödemelerde uygulanan temerrüt faizi oranını 2020 yılı için yüzde 15 olarak belirledi.
[Fotoğraf: AA ]
Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya geç yapılan ödemelere ilişkin temerrüt faizi oranları düşürüldü.
Geçtiğimiz yıl yüzde 21,25 olarak uygulanan temerrüt faizi oranları, Merkez Bankası (MB) tarafından bu yıl yüzde 15 olarak açıklandı.
Sözleşmede herhangi bir temerrüt faizi oranı belirtilmediyse MB'nin oranları uygulanıyor.
Kaynak: TRT Haber
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