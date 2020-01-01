Termik santral bacalarına filtre takılması için verilen süre dün doldu. Filtresi bulunmayan termik santrallerde üretim durdu.

Termik santrallere baca filtresi takılma zorunluluğunu erteleyen düzenlemeyi geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan veto etmişti.

Aralarında Soma'nın da olduğu termik santrallere, baca filtresi takılması için 1 Ocak'a kadar süre verilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mevzuata aykırı tesislere kapatma dahil tüm cezai işlemlerin uygulanacağını belirtmişti.

Zonguldak

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

Soma

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Termik santralin mühürlenip, faailiyetinin durdurulmasıyla bölgede sessizlik hakim oldu.

Kütahya

Kütahya'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santraller, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.

Kaynak: TRT Haber, DHA