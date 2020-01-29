TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara, İstanbul ve Yalova'da çalışmak üzere 197 personel alımı yapılacak.

Meclis idari teşkilatı kadrolarına aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı olarak çalışacak personeller alınacak.

KPSS şartı aranacak

42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alımında, yazılı sınavda ÖSYM'nin 2018-2019 yılında gerçekleştirilen KPSS sonuçları esas alınacak.

Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacak.

Sözlü veya uygulama sınavları nasıl olacak?

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şart.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecek.

Başvurular bugün başladı

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarında çalışmak isteyenler bugünden itibaren başvuru yapabilir. Açılan pozisyonlara başvurmak için son tarih 7 Şubat.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecek.

Öğrenim belgesi (diploma) ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

