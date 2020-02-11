Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO), 1954 yılından beri arama ve üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

2017 yılındaki yeniden yapılanma ile çalışmalar hız kazandı.

"Günlük ortalama üretim 150 bin varilin üzerine çıktı"

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Öncesinde günlük yurt içi üretimimiz ortalama 38 bin variller seviyesindeyken, bugün 50 bin varil seviyesine taşındı. Yurt dışı projelerden de elde ettiğimiz gelirlerle günlük ortalama üretimimiz 150 bin varil üzerine çıktı. Bu cumhuriyet tarihinin rekoru." diye konuştu.

"Yerli tedarikçi sayısı 2019'da 4 kat arttı"

Çalışmaların bağımsız yürütülebilmesi için yerlilik ve millik oranı önemli.

Bilgin konuyla ilgili şunları söyledi:

"2018 ile 2019 yılına baktığımızda 4 kat daha fazla yerli tedarikçiyle çalışıyoruz. Hizmetler sektörü anlamında, işin esas büyük kısmını hizmetler oluşturuyor, yüzde 60’ın üzerinde bir yerlilik yakalanmış durumda. Ürünler kısmında ise yüzde 30’ların ancak yakalandığı bir durumdayız."

"Birçok engellemeye rağmen durmadan yolumuza devam ediyoruz"

TPAO önce ruhsat sahalarında incelemelerini yapıyor, sonra çalışmaya başlıyor.

Güneydoğu Anadolu ve Trakya'da doğalgaz, kaya gazı ve petrol aranıyor.

Denizler de vazgeçilmez enerji alanı.

Bilgin, "Önümüzdeki 5 yıl içinde biz gerek Karadeniz’de gerek Akdeniz’de iş planlarımız hazır durumda. Hangi ay hangi hafta nerede olacağımız, 5 yıllık planda belirli bir durumda. Şu anda birçok engellemeye rağmen durmadan yolumuza devam ediyoruz, devletimizin ve ekibimizin kararlılığı tamdır." dedi.

