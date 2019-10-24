Çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destekleme tutarları açıklandı.

Çeltik ve pamuğa 66, zeytine 19 lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, dekar başına tahıl ürünleri için 27 lira, bakliyatlar için 26 lira, ayçiçeği için 30 lira, soğan, fındık ve çay için 21 lira, zeytin için 19 lira, dane mısır için 29 lira, çeltik ve pamuk için ise 66 lira destek verilecek.

Fındık alanları için ise 170 lira ödenecek.

Satılan ürünler için kilogram başına yapılan destekleme ödemeleri ile ıslah edilmiş tohum desteği de devam edecek.

Yem bitkileri için de dekar başına sulu yoncaya 90, kuru yoncaya 40 lira destekleme verilecek. Ayrıca tek yıllık yem bitkilerine 60, silajlık sulu mısıra 100, silajlık kuru mısıra ise 40 lira destekleme belirlendi.

Büyükbaş hayvanlar için şartı sağlayanlara 350'şer lira

Kararda hayvancılık desteklemeleri de yer aldı. Arıcılığa kovan başına 10 lira ödenecek. Şartları sağlayan büyükbaş hayvanlar için 350 lira, saf sütçü ırklar için ise 600 lira destek verilecek. Büyükbaş hayvanlar soy kütüğüne kayıtlıysa ek olarak 175'şer lira daha ödenecek.

100 ve daha fazla küçükbaş hayvan için 5 bin lira çoban desteği

Küçükbaş hayvancılığa verilen destek de sürüyor. 100 baş üzeri varlığa sahip çiftçilere 5 bin lira çoban istihdam desteği verilecek.

Kaynak: TRT Haber