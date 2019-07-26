Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da açıklandı.

Buna göre yüzde 50 randıman Giresun kaliteli fındığın taban fiyatı 17, levant kalite fındığın kilogramı ise 16 lira 50 kuruştan alınacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giresun fındığının taban fiyatı 17 TL, Levant fındığın taban fiyatı 16,5 TL olacak.https://t.co/2hq1U8yVf5 pic.twitter.com/8tKk4Qf4fG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2019

Erdoğan ayrıca, 700 bin rekolte beklendiğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Kurban Bayramı’ndan hemen sonra alım yapacağını söyledi.

"Fındık fiyatı üretici adına olumlu"

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıklamasına ilişkin, "Üreticilerimiz adına açıklanan bu fiyatın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Fındık taban fiyatı tüm sektöre hayırlı olsun." dedi.

Üreticiler fiyattan memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sevindirici haberi vermesinin ardından Ordulu üreticiler de, açıklanan fiyatın beklediklerinden daha yüksek olduğunu belirtti.

Bazı üreticiler, akıllarındaki fiyatın en az 15 lira olduğunu ifade ederek Erdoğan’ın açıkladığı rakamın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Fındığın, kendileri için en önemli geçim kaynağı olduğunu aktaran üreticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

"Bu yıl rekolte de iyi, fiyat da iyi"

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Trabzon Ticaret Borsasının (TTB) meclis başkanlığını da yapan Arslantürk, TMO'nun piyasada olması ve açıklanan fiyatların, sektör açısından olumlu olduğunu vurguladı.

Bu yıl geçen yıldan daha fazla ve kaliteli fındık yetiştiğinin altını çizen Arslantürk, şunları kaydetti:

"Yani rekolte ile birlikte fiyat da iyi oldu. Artık üreticilerimiz bundan sonra verim ve kaliteyi arttırarak da kazanabileceklerini daha iyi göreceklerdir. TMO, alımlarını, alt yapısını güçlendirerek aksatmadan yaptığı takdirde piyasada dengeli bir seyir oluşur."

Bu yıl rekoltenin de fiyatın da iyi olduğuna dikkati çeken Arslantürk, yeni sezonun ve alımların sektöre hayırlı olmasını diledi.

"Herkesi memnun eden bir fiyat"

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise açıklanan fiyatların sektörün beklentilerini karşılayan rakamlar olduğunu belirtti.

TMO'nun alım kararı ile fındık fiyatının, bu yıl olması gereken zamanda açıklanmasının sektör açısından olumlu olduğuna işaret eden Ergan, "Üretici de sanayici de ihracatçı da önünü görerek piyasada hareket etme imkanı bulacaktır. Herkesi memnun eden bir fiyat, bu fiyatın hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA, DHA