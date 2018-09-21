2018'in ilk 6 ayında 2 binden fazla hibrit ve elektrikli araç satıldı

Elektrikli ve hibrit araçların gün geçtikçe trafikteki sayıları artıyor. Avrupa'da sayıları 1 milyonu aştı. Sadece geçen yıl Çin'de 1 milyon, ABD’de 900 bin hibrit ve elektrikli araç satıldı.

Türkiye'de ise 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2 bin 263 elektrikli ve hibrit araç satıldı. Satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 61,5 artış gösterdi.

Hibrit araç nedir?

Hibrit yani melez arabalarda iki ayrı motor bulunuyor. Bunlardan bir tanesi alışık olduğumuz içten yanmalı motor bir diğeri ise elektrik motoru. Araba 0 ile 65 kilometre arasındayken elektrik motorunun gücüyle ilerliyor. Araç hızını arttırdığında ise devreye içten yanmalı motor giriyor ve araç bu iki motorun ortak gücüyle ilerlemeye devam ediyor. Böylece yakıt tüketiminde de ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Tüketim yarıdan fazla düşüyor.

Fosil yakıt yerine elektrik

Ayrıca çevreye zararlı karbondioksit salınımı da büyük oranda azalıyor.

Elektrikli araçlar da benzer avantajlara sahip. Onlar için fosil yakıta değil, şarj istasyonlarına ihtiyaç duyuluyor.

Avantajları ile günden güne büyüyen elektrikli motor sektörüne Türkiye de yerli otomobil projesindeki 3 farklı elektrikli otomobil ile girmeyi planlıyor.

Kaynak: TRT Haber