"2. Global İslami Ekonomiler Zirvesi"nde ikinci gün

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye Varlık Fonu (TVF), İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde düzenlenen ve dün başlayan zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Forumun açılışı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TVF Başkanı Salim Arda Ermut ve AlBaraka Forum Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi'nin konuşmalarıyla yapıldı.

Açılışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu katılımcılara hitap etti.

2. Global İslami Ekonomiler Zirvesi, Londra ve İstanbul gibi önemli şehirlerde düzenlenen, İslami ekonominin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen saygın bir uluslararası zirve serisi olarak öne çıkıyor.

Zirve, İslami finansal ve finansal olmayan kurumları sürdürülebilir büyümeyi başarmaları ve küresel ekonomi üzerinde anlamlı bir etki yaratmaları için güçlendirmeyi amaçlıyor.

İslami ilkeler ve bunların uygulamaları hakkında daha derin bir anlayış geliştirerek, operasyonel verimliliğin artırılması, yeniliğin teşvik edilmesi, risk yönetiminin güçlendirilmesi, finansal katılımın teşvik edilmesi ve endüstri paydaşları arasında işbirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

İslami finansal kurumların performansını artırmaya yönelik kapsamlı stratejilerin geliştirilmesine öncelik veren zirve, dünya çapındaki İslami bankaların genel müdürlerini, işletme sahiplerini, karar vericileri, yasa yapıcıları ve düzenleyicilerini, ulusal öncelikler ve dini kimliklerle uyumlu stratejik bir yol haritası oluşturma taahhüdüyle bir araya getirecek.

Zirve, katılımcılara İslami ekonomi ilkelerinin çağdaş stratejik ihtiyaçlarla nasıl entegre edileceği konusunda yüksek düzeyde müzakerelere katılma fırsatı sağlayan bir platform sunuyor.

İslami finans sektörünün ulusal refaha etkin bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamak için stratejilerin şekillendirilmesi ve onaylanması adına önemli bir etkinlik olan zirve, aynı zamanda liderlerin, modern ekonomik bağlamda İslami bankacılık ve finansın bütünlüğünü koruyarak herkese fayda sağlayacak dönüştürücü bir strateji yaratmak için işbirliği yapmaları adına önemli bir fırsat sunuyor.

Zirvede, "İslam Ekonomisi İçin Stratejiler: Etkin Küresel Ekonomiye Giden Yol" teması etrafında yoğunlaşılarak küresel stratejiler üzerinde önemli sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.

İslami finansa ilişkin birçok panele ev sahipliği yapacak zirve, yarın sona erecek.