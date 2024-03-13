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Ekonomi
AA 13.03.2024 13:19

2 aylık hamsi ihracatı 2,1 milyon doları aştı

Türkiye'den Ocak-Şubat 2023'te yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 milyon 119 bin dolara ulaştı.

2 aylık hamsi ihracatı 2,1 milyon doları aştı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ülkeden 2 ayda 577 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 2 milyon 119 bin 836 dolar kazanç elde edildiğini vurgulayan Kalyoncu, bu rakamın 303 ton karşılığı 1 milyon 569 bin 373 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 90, değerde yüzde 35 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Belçika, ABD ve Fransa'nın en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'den yılın 2 ayında Belçika'ya 524 bin 936, ABD'ye 401 bin 109, Fransa'ya da 368 bin 287 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

Hamsi ihracatındaki ülke çeşitliliği ve artışın sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Hollanda, İtalya, Yunanistan, Romanya, Dubai ve Irak'a da bu dönem hamsi satıldığını kaydetti.

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