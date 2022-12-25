Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
196 OSB için uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
EPDK, Türkiye genelinde faaliyette bulunan 196 organize sanayi bölgesi için 2023'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 196 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.
Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.
Etiketler: EPDK OSB Resmi Gazete
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