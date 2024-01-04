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Ekonomi
AA 04.01.2024 15:46

164 ülkeye ihracat yapan Sakarya'dan rekor

Sakarya 2023 yılında 5,7 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı. 164 ülkeye ürün gönderilirken bunlardan da 5,7 milyar dolar girdi sağlandı.

164 ülkeye ihracat yapan Sakarya'dan rekor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisince açıklanan veriler doğrultusunda Sakarya, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 5,7 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşan Sakarya'dan 164 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ihracatta başı çeken ilk 5 ülke ise Polonya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın her geçen gün dünya ticaretinde etkinliğini artırmaya devam ettiğini belirtti.

"Sanayide yeşil dönüşümü teşvik edici uygulamaları hayata geçiriyoruz"

Dünyada üretim modellerinin değiştiğine, ticaretin artık daha da rekabetçi ve hızlı olmayı gerektirdiğine işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın hastalıklar, doğal afetler, sıcak savaşlar ticaretin dengesini bozdu. Sakarya olarak bizler geleceği dünden tasarlayarak tüm dünya için üretmeyi benimsemiş bir şehiriz. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretimi merkeze alarak yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Sanayide yeşil dönüşümü teşvik edici uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ur-Ge projelerimiz buna örnektir. Bu hamlelerimizle umuyoruz ki ihracatta yükselişimiz devam edecek. İhracat rekorunu kırmamızdaki en büyük pay sahibi olan, yarattıkları katma değerli üretimle bizleri dünya ticaretinde öne taşıyan Sakarya'mızın kıymetli iş dünyasına teşekkür ediyorum."

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