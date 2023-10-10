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Ekonomi
AA 10.10.2023 10:37

12. Kalkınma Planı pazartesi günü Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.

12. Kalkınma Planı pazartesi günü Meclis'e sunulacak
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin 17 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda detaylı sunum yapacak.

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim tarihlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturulmuş, bu kapsamda çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütülmüştü.

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