1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuru yağıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların 1 haftada 451 bine ulaştığını açıkladı.
Bakan Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi ile ilgili rakamları Twitter hesabından açıkladı.
Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.
1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 30, 2020
Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.@1milyonistihdam pic.twitter.com/a1lNp0bnM3
139 bin 290 kişi öz geçmiş doldurdu
Albayrak, sistemdeki aktif kulanıcı sayısının 334 bin 793 olduğunu, 139 bin 290 kişinin de özgeçmiş doldurduğunu açıkladı.
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