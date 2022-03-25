Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 milyon istihdam projesinde süreç devam ediyor
[Fotoğraf: Getty]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında iş birliklerinin güçlendirildiğini açıkladı.
Bakan Nebati, ilgili bakanlıklarla varılan mutabakat çerçevesinde yapılan destek ve iş birliklerini paylaştı.
Sosyal medya hesabından "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız" açıklamasını yaptı.
Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz.@UABakanligi, @tcmeb, @TCSanayi, @csgbakanligi, @gencliksporbak'na teşekkür ederim. pic.twitter.com/KAVeCdskIa— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) March 25, 2022
Bakan Nebati, nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili bakanlıklarla birlikte 1 Milyon İstihdam Projesinin güçlendirildiğini ifade etti.
Proje kapsamında 5 bakanlık ile iş birliği sağlandı.
Etiketler: İstihdam Nureddin Nebati
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