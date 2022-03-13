Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bugün saat 10.15'te başlayan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sona erdi. Sonuçlar 29 Mart'ta açıklanacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi.
Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), COVID-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
Sonuçlar 29 Mart'ta açıklanacak.
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