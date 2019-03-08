Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversiteye girişte, ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısını açıkladı.

Aygün, "Buna göre, 15 Haziran 2019'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019'da yapılacak; Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 134 bin 323 aday başvurmuş oldu" bilgisini paylaştı.

ÖSYM Başkanı Aygün, başvuru yapamayanlar ya da başvurularına yeni oturum eklemek isteyen adaylar için YKS'ye geç başvuru gününün 19 Mart olduğunu hatırlatarak, bunun neticesinde aday sayısında artış olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA