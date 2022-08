Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile 18-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden 65 genç yazar ve yazar adayının katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi"nin sertifika programı gerçekleştirildi. Akademi kapsamında gençler uzman isimlerden şiir, öykü, deneme ve çeviri gibi alanlarda eğitimler aldı.

Sertifika Programına; İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Azerbaycan ve Afganistan'dan gelen genç yazarlar katıldı.

İstanbul'da düzenlenen sertifika töreninde, YTB Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Dr. Edibe Sözen yer aldı.

"Vatandaşlarımızın Türkiye olan ilişkilerini muhafaza ediyoruz"

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk vatandaşına ulaşmak için faaliyetler yürüttüklerini belirterek, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşların Türkiye ile ilişkilerinin kopmamasını da sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'den çok sayıda kişinin 60 yıl önce Almanya gibi Avrupa ülkelerine işçi olarak gittiğini ve büyük fedakârlıklar gösterdiğini aktaran Eren, bugün Avrupa'da yaklaşık 5 milyon Türk'ün yaşadığını söyledi.

Eren konuşmasının devamında ise şunları kaydetti; "60 yıl önce giden büyüklerimiz fabrikalarda, madenlerde çalıştılar. Büyük emekler verdiler ve kalıcı oldular. Şimdi artık Avrupa'daki Türk varlığı, dördüncü, beşinci nesile ulaşmış durumda. Peki, Avrupalı Türklerin, Türkiye'yle olan bağlarını nasıl muhkem hale getireceğiz? Ana vatan Türkiye ve ana dil Türkçe başta olmak üzere bağlarımız yavaşladığında, biz düşünsel bazda nasıl bir Avrupalı Türk kimliği oluşturacağız ki onların Türkiye'yle olan ilişkilerini muhafaza edelim? Bizim önemli amaçlarımızdan biri de bu. Edebiyat bu noktada çok önemli araç. Yazarlık akademisi çalışmamız da bu nedenle önemli bir işlev yükleniyor."

"Ortak sevgimiz Türkçe"

Programda konuşan eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise Balkan coğrafyasından, Avrupa'dan, Azerbaycan'dan gelen genç yazarlarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yazarlık akademisi süresince genç yazarlara yönelik şiir, deneme, tercüme üzerine atölyeler, seminerler düzenlendiğini belirten Avcı gençlerin konunun uzmanları ve ustalarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Ortak sevginin Türkçe olduğunu anlatan Avcı "Hepimizin ortak sevgisi, sevdası, Türkçe. Ama öncelikle şunu da söyleyeyim. Her dil güzeldir. İster beş yüz kişilik bir kabilenin dili olsun, ister milyonlarca insanın konuştuğu bir imparatorluk dili olsun. Her dil Allah'ın mucizelerindendir, ayetlerindendir. Dolayısıyla her dil aynı zamanda bir dünya görüşüdür. Dünyayı nasıl gördüğümüzü ve nasıl göstermek istediğimizi dillerimizle ifade ediyoruz" diye konuştu.

Tercümenin kültürler arası ilişkilerdeki önemine vurgu yapan Avcı, genç yazarların çeviri işine önem vermesi gerektiğine dikkat çekti. Tercüme işinin en çok Avrupa'da yaşayan gençlere yakışacağını söyleyen Avcı "Bizi, İtalyanlara, Makedonlara, Yunanlılara, Bulgarlara, Boşnaklara, Fransızlara, Almanlara tanıtmak en çok size yakışır. Ama çeviri yaparken sadece o dili bilmek yetmiyor. O dilin dünyasını da bilmek gerekiyor. Çünkü siz oralarda doğdunuz, büyüdünüz. Oralarda yaşıyorsunuz. Ana dilleriniz var. Birçoğunuz Türkçe dışında doğduğunuz ülkenin de dilini biliyorsunuz. Dolayısıyla her iki dünyanın inceliklerini, en iyi sizler yansıtabilirsiniz." dedi.

"Bizleri bir araya getiren ortak bilinç ve ortak dildir"

Maltepe Üniversitesi Rektörü Dr. Edibe Sözen ise bir hafta süren programın başarılı ve verimli bir şekilde sona erdiğini aktardı. Sertifika alan öğrencilerin kazandıkları tecrübeleri ileriki yaşamlarında uygulayacaklarını kaydetti.

Yazarlık akademisi programı ile uluslararası kamu diplomasisi oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Sözen, "Zannediyorum bu amaca da bir şekilde ulaşıldı. Ayrıca farklı ülkelerde yaşayan gençlerimiz bir gönül köprüsünü inşa etmeye katkıda bulundular. Fiziki sınırlar ne olursa olsun bizleri bir araya getiren ortak bilinç ve ortak dildir. Edebiyat, sinema ve diğer alanlarda bir şekilde kendinizi geliştirdiniz." diye konuştu.