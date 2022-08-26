16 Ekim tarihinde uygulanacak olan 2022-DUS ve 2022-STS Diş Hekimliği sınavları için başvurular alınmaya başladı.

Adaylar, 26 Ağustos’tan 5 Eylül’e kadar sürecek olan başvuru tarihleri arasında başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.