Eğitim
AA 30.04.2026 06:32

YÖK'ten üniversitelere doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemleri için yazı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tüm üniversitelere, doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, 6 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2'nci maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35'inci maddesine eklenen 9'uncu fıkrada yer alan "Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz." hükmü anımsatıldı.

Çeşitli üniversite rektörlüklerinin, söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin görüş talep eden yazılarının, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22 Nisan tarihli toplantısında incelendiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelik yayımından önce doğum yapan ve öğrenciliği devam eden öğrencilerin anılan Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, kayıt tarihi itibarıyla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin öğrencilik süresi içinde süre şartı olmadan ek süre talebinde bulunabilecekleri, doğum sonrası iki dönem kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurma tarihinin bitiminde talep etmeleri halinde söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında iki dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri, yüksek lisans, doktora programlarında kayıtlı ve tez düzeltme sürecindeki öğrencilerin doğum yapmaları halinde söz konusu Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, öğrencilik süresi içinde birden fazla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri (Yönetmelik değişikliğinden önce birden fazla doğum yapan öğrencilerin de her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri) uygun görülmüştür."

Resmi Gazete YÖK Eğitim
SON HABERLER
08:26
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
08:01
Kurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son gün
07:54
Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi
07:53
Yapay zeka dünyasında geleceği şekillendirecek tarihi dava
07:57
Dışişleri: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı korsanlık eylemidir
07:37
Pentagon ve Google arasında kritik yapay zeka anlaşması
İstanbul'da dolunay geceyi aydınlattı
İstanbul'da dolunay geceyi aydınlattı
FOTO FOKUS
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ