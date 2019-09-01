Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, sanayi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim görmeleri için başlatılan "Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi" başarılı şekilde sürdürülüyor.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek kişiler yetiştirilmesi ve yükseköğretimde istihdam odaklı politikaların oluşturulmasını amaçlayan proje, Organize Sanayi Bölgelerinde meslek yüksekokullarının kurulması, öğrencilerin meslekleriyle ilgili eğitimi sanayi ortamında almalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesini hedefliyor.

16 ön lisans programına destek ve teşvik

Proje, fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanlarıyla ilgili özel sektör işletmeleri, teknoparklar, araştırma altyapıları, Ar-Ge merkezleri ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmalarını da kapsıyor.

Buna göre, endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla nitelikli elemana ihtiyaç duyulan imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik belirlenen mesleklerle ilgili Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gıda Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Lojistik, Makine, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Polimer Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi olmak üzere 16 ön lisans programına 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için destek ve teşvik verildi.

2 bin 202 öğrenciye 4 bin 500 lira eğitim desteği

Proje kapsamındaki ön lisans programlarında öğrenim gören 2 bin 202 öğrencinin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla genel okul bütçesinin dışında öğrenci başına ortalama 4 bin 500 lira eğitim desteği sağlandı.

9 milyon 833 bin TL parasal destek

2019 yılının ocak ayında Bolu, Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun illerindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulu 8 üniversitenin 9 meslek yüksekokulunun 38 ön lisans programında okuyan 2 bin 202 öğrencinin sanayi eğitimi için 9 milyon 833 bin lira ek parasal destek verildi. Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarına verilen desteğin devamına, performans kriterleri çerçevesinde karar veriliyor.

Binlerce öğrenciye sanayi eğitimi için maddi yardım

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 12 devlet üniversitesinde öğrenim gören bin 998 öğrenci, bahar dönemi için 21 devlet üniversitesinde öğrenim gören 3 bin 161 öğrenci olmak üzere fen ve mühendislik lisans programlarına kayıtlı toplam 5 bin 159 öğrenciye sanayi eğitimi görmeleri için parasal destek sağlandı.

Öğrencilere, İŞKUR'un katkısıyla sanayide aldığı her bir ay eğitim karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i kadar para ödendi.

Sanayide yaklaşık 2 bin firmada Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik, Otomotiv Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği bölümlerinde kayıtlı öğrenciler eğitim alıyor. Sanayi eğitimi desteği alacak üniversite, bölüm ve öğrencilerin seçimi ve desteklenmesine dair şartlar YÖK tarafından üniversitelere bildiriliyor.

Kaynak: TRT Haber