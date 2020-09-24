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YÖK: Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevi sonlandı
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 7 Ağustos 2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı.
YÖK, bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Bağ'ın kanunen rektörlük görevinin sonlandığı duyuruldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:48
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