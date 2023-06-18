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Eğitim
TRT Haber-AA 18.06.2023 10:15

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi tamamlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sona erdi. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev aldı.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi tamamlandı

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı.

Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

Son oturum YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek.

YDT'ye 1165 engelli aday katılacak. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak ve 49 bin 108 kişi görev alacak.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Deprem bölgesinde de sınav heyecanı yaşandı

Gaziantep

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Görevliler, bazı öğrencileri yönlendirerek binaları bulmalarına yardımcı oldu.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

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