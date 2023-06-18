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Eğitim
TRT Haber-AA 18.06.2023 10:15

YKS'nin tüm oturumları tamamlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. Adaylara sınav için 120 dakika verildi. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'nin tüm oturumları tamamlandı
[Fotograf: AA]

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 13 bin 513, AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise 1165 engelli aday katıldı.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

Sınava, ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandı.

Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapıldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Deprem bölgesinde de sınav heyecanı yaşandı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Görevliler, bazı öğrencileri yönlendirerek binaları bulmalarına yardımcı oldu.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

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