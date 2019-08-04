ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercih sonuçları ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Aygün, sonuçların bayramdan önce açıklanacağını belirterek şunları söyledi:

"YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla

Unutmadık merak etmeyin. #birseyunutmadınmıosym biraz daha sabır."

Kaynak: TRT Haber