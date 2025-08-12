2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla ÖSYM tarafından merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak.

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı, 13-15 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖZYES, toplam 6 oturumda yapılacak, oturumlar 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30'da başlayacak, 13.30'da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30'da başlayacak, 19.30'da sona erecek.

"Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kağıt tabanlı ve elektronik ortamdaki sınav uygulamalarına bir yenisini ekleyerek ÖZYES'i fiziki yeterlilik testi şeklinde geçen yıl ilk defa düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl 6 oturum şeklinde düzenlenecek sınava toplam 26 bin 447 aday başvurdu. Bu adaylardan 853'ü milli sporcu, 166'sı engelli aday durumunda" bilgisini paylaştı.

Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verileceğini ve en iyi derecelerin işleme alınacağını aktaran Ersoy, "Engelli adaylara da 2025-ÖZYES'te Fiziki Yeterlilik Testi uygulanacak. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Oturumlarda emniyet personeli dahil 6 bin 671 görevli sahada olacak. Sınavda görev alacaklara kolaylıklar, sınava katılacak adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.