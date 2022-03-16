Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS için geç başvuru süreci başladı
[Fotoğraf: Depophotos ]
YKS başvuru tarihini kaçıran adaylar, bugün ve yarın 'geç başvuru' yapabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir" ifadelerine yer verildi.
2022-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/mY0sFtZwBK— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 16, 2022
Son Haberler
- 11:36
- 11:35
- 11:31
- 11:26
- 11:26
Sıradaki Haber
Meslek liselerinin üretim kapasitesi yüzde 200 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz