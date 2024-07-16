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Eğitim
AA 16.07.2024 12:48

YKS cevap kağıtları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.

YKS cevap kağıtları erişime açıldı
[Fotograf: AA]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'daki 2024-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 9 Haziran'da uygulanan 2024-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsüne, işaretlemelerine, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarına ve doğru cevaplara erişebilecek.

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaraları tıklandığında her soru için açılan yeni pencerede, soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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